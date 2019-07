ALLARD, Guy



À Lachute, le vendredi 28 juin 2019 est décédé, à l'âge de 79 ans, Guy Allard, conjoint de Michèle Granger.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Emilie (Milton Espinoza), ses petits-enfants Victoria et Gael, sa soeur Pauline (Michel Gonthier), son frère Marcel (Louise Morency), ses neveux et nièces de même que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera en l'église Ste-Anastasie de Lachute le samedi 20 juillet dès 10h30 où les funérailles seront célébrées à 11h.