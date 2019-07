SABOURIN GAMACHE, Emilia



Au Centre d'hébergement René Lévesque, le 7 juillet 2019, est décédée à l'âge de 96 ans, madame Emilia Gamache, épouse de feu monsieur Émile Sabourin.Elle laisse dans le deuil sa fille France (Jean-Guy), ses petits-enfants Patrick, Julie (Stéphane) et Benoît, ses arrière-petits-enfants Léanne, Alicia, Julien et Chloé, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 juillet 2019, de 12 h 30 à 15 h à la :Un moment de recueillement aura lieu le samedi 20 juillet 2019 à 14h45 au salon même.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.La famille tient à remercier l'équipe des soins du Centre d'Hébergement René-Lévesque du 4e étage B.