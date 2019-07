JANELLE, Pierre



À Longueuil, le 29 octobre 2018, est décédé à l'âge de 75 ans, monsieur Pierre Janelle.Il laisse dans le deuil son fils Hugo et sa fille Mariandrée, Frédéric époux de celle-ci et leurs enfants Victor et Justine, ainsi que leur mère Mme Lise Métivier.Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs Guy, Aurore, Jules, François et Jocelyn, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 21 juillet 2019, de 14 h à 15 h 30 à la:Une cérémonie hommage en la chapelle de la résidence funéraire suivra à 15 h 30.