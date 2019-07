Chez Canimex

Club de golf de Drummondville, tournoi de l’incroyable compagnie Canimex, qui accueille employés, clients et fournisseurs de partout dans le monde.

Notre sixsome de rêve est devenu habituel au fil des années : Roger (Dubois) le grand patron de la compagnie.

Marc (Hervieux) qui a frappé la balle comme un ténor ne l’a pas fait depuis des années.

Le pro Jean Laforce, le colosse de 149 lbs, qui a fait en sorte que sur 14 trous, nous avons joué moins 9. Stéphane Waite, le coach des gardiens de but chez le Canadien, auteur d’une slice spectaculaire. Il pourrait se l’envoyer dans le dos.

Le sixième, blessé à une épaule, ne travaillera que sur les verts et vous le connaissez bien, mais pas assez. Mon vieux chum Marcel Dionne, un raconteur formidable qui a tout vécu dans le milieu du hockey, tant junior que professionnel.

En passant, si jamais vous passez par Niagara, allez voir sa boutique d’objets promotionnels et d’histoire de la NHL.

Tout simplement capotant, comme ce jeu de société sur le Temple de la Renommée.

INTÉRIMAGE

Cette année, Gilles « intérim » Courteau était sur le sixsome voisin. Il a bien joué et ne s’est pas traité de gros raisin sec une seule fois.

Pourquoi « intérim » ? Je vous le rappelle. En 1986, on l’a nommé président de la LHJMQ en attendant d’en trouver un vrai. Aujourd’hui, 2019, la Ligue célèbre son 50e anniversaire, et le président temporaire Courteau l’intérim est toujours là, et j’ai hâte de voir qui va le dégommer.

Quelle journée incroyable... et Flower qui arrive en soirée pour le souper en plus !

Merci Roger !

TI-PAQUET

Vacances. J’aurais dû prendre les six dernières de juillet.

Appui aux travailleurs de la SÉPAQ : des mouffettes refusent de puer.

Il n’y a plus de crucifix à l’Assemblée nationale. Jésus crie.

Bergevin en a assez et ne veut plus entendre parler du dossier Sébastien A l’eau.

J’ai peut-être pas l’air climatisé, mais au moins, j’ai l’air démoralisé.

À MARDI

Mais je joue toujours comme un deux de pique.