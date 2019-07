Culturisme: le champion Shawn Rhoden accusé de viol

Le culturiste professionnel Shawn Rhoden, alias «Flexatron», a été accusé d’agression sexuelle en Utah.

Selon le New York Post, celui qui a remporté l’an dernier le titre de «Mr. Olympia», aurait agressé sexuellement une femme, également culturiste, dans un hôtel de cet État américain en octobre dernier.

L’homme de 44 ans, qui vit en Californie, n’avait pas encore été arrêté samedi, mais un mandat à cet effet a été lancé par les autorités du comté de Salt Lake.

Selon le quotidien de la Grosse Pomme, la présumée victime de Rhoden aurait tenté de le repousser et lui aurait ordonné d’arrêter, mais l’homme de 260 livres était vraisemblablement trop fort, peut-on lire dans des documents judiciaires.

La présumée victime a dit aux policiers qu’il l’a finalement laissée partir. Elle a immédiatement porté plainte. L’enquête qui s’en est suivie vient de déboucher sur le mandat d’arrestation de Rhoden, lancé jeudi.

Shawn Rhoden a amorcé sa carrière de culturiste professionnel en 1992. Il compte plus de 1,5 million d’adeptes sur Instagram et il est le champion en titre de la compétition Mr. Olympia, organisée tous les ans par la Fédération internationale de bodybuilding et fitness (IFBB).