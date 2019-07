DAGENAIS (née Périard)

Berthe



À Montréal, le 1er juillet 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Berthe Périard, épouse en premières noces de feu Guy Dagenais et en deuxièmes noces de Rolland Fontaine.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Monique (Yvon), Richard (Pierre), Suzanne (Simon), Daniel (Monique) et Martin (Sylvain), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Gisèle, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 20 juillet 2019 de 14h à 17h et 19h à 22h, dimanche dès 10h. Une célébration commémorative sera célébrée au même endroit dimanche 21 juillet 2019 à 13h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du rein seraient appréciés.