FORGET, Roland

À St-Hubert, le 9 juillet 2019, à l'âge de 70 ans est décédé M. Roland Forget, fils de feu Gérard Forget et de feu Jacqueline Bérubé.Il laisse dans le deuil sa conjointe Francine Caron, son fils Patrick (Manon), ses beaux-fils Alain et Éric, ses petits-enfants Audréanne, Mathis et William, ses frères et soeurs Ginette (Ronald), Lise, Claude (Linda) et feu Richard, ses beaux- frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à:6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC, J3Y 8Z4le vendredi 19 juillet 2019 de 19h à 22h ainsi que le samedi 20 juillet 2019 à partir de 10h. Un hommage suivra au salon funéraire à 16h.Un cérémonie religieuse aura lieu à une date ultérieure à l'église St- Hubert. Veuillez consulter le site internet pour avoir plus d'informations. www.dignitequebec.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.