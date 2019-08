ARSENAULT ALLEN, Desneiges



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès Mme Desneiges Allen Arsenault, décédée le 7 juillet 2019, à la Maison des Collines de Wakefield, à l'âge de 98 ans et 6 mois. Elle était l'épouse de feu Thomas Arsenault.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques, Huguette (Nathan Korytko), Murielle (Denis Samson), Michel et Johanne (André Grenon) ; ses sept petits-enfants, ses dix-sept arrière-petits-enfants et ses deux arrière-arrière-petits-enfants.Elle laisse ses frères Jimmy et Ronald ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s.Une célébration de sa vie, aura lieu le samedi 172019 à 10h à la:DE L'OUTAOUAIS95, BOUL. CITÉ-DES-JEUNES, GATINEAU (secteur Hull)La famille recevra les condoléances à compter de 9h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des Collines (soins palliatifs), 99 chemin Burnside, La Pêche, Qc, J0X 3G0.Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à: