Disparition du président de Savoura: les recherches se poursuivent

SAINTE-SOPHIE – La Sûreté du Québec (SQ) poursuit ses recherches afin de retrouver l’hélicoptère du PDG de Savoura, Stéphane Roy, qui est porté disparu depuis mercredi.

Les Forces armées canadiennes prêtent main-forte aux efforts de recherche afin de quadriller l’immense zone située entre Sainte-Sophie, dans les Laurentides, et le secteur de Clova, à La Tuque, en Haute-Mauricie.

M. Roy et son fils sont partis de Sainte-Sophie, dans les Laurentides, pour aller pêcher dans le secteur de Clova. Ils devaient rejoindre leurs proches de retour à Sainte-Sophie, mercredi, mais ils ne sont jamais arrivés à destination. Leur disparition a été signalée aux autorités jeudi matin.

Poste de commandement

Un poste de commandement de la SQ a été déployé à Sainte-Sophie, samedi, afin que le public puisse transmettre toute information permettant de retrouver M. Roy et son fils.

Stéphane Roy est un pilote expérimenté d’hélicoptère et d’hydravion. Aux dires de son directeur des affaires publiques et gouvernementales, il détient plus de 20 ans d’expérience.