BRAULT, Aline Lefebvre



Au Centre d'hébergement de St-Eustache, le lundi 8 juillet 2019, est décédée, à l'âge de 94 ans, Madame Aline Brault, épouse de feu Lionel Lefebvre.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Michel Armstrong), Pierre (Gisèle Van Lautem), Sylvie (Léo Papin), ses petits-enfants : Mélanie, Jean-Sébastien, Pierre-Luc, Philippe et Simon, plusieurs arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs André, Raymond, Monique, Lise, Claude et Marcelle ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 20 juillet 2019 de 10h30 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.Un merci spécial au personnel du CHSLD pour son dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHSLD de St-Eustache ou par des fleurs.