GUIMOND, Gérald



À Montréal, le 3 juillet 2019, à l'aube de ses 73 ans, est décédé Gérald Guimond, fils de feu Henri-Louis Guimond et feu Anne-Marie Auger.Il laisse dans le deuil ses deux enfants, Denis et Céline, leurs conjoints, ses quatre petits-enfants, ses frères et soeurs, ainsi que famille et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 20 juillet 2019, de 9h à 13h. Les funérailles seront célébrées en l'église Saint-Esprit-de-Rosemont, située au 2851, rue Masson, Montréal, le samedi 20 juillet, à 14h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer ou à la Fondation David Suzuki sont suggérés.