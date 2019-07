CHARBONNEAU, Mireille



À Montréal, le 9 juillet 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée Mireille Charbonneau. Elle laisse dans le deuil ses soeurs Thérèse (Rémi Richard) et Lucie (Gordon Lenko), sa belle-soeur Francine et sa nièce Isabelle-France (Louis Banville) ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 17 juillet 2019 de 15 h à 16 h 30 au Complexe funéraire:Une réunion de prières suivra à 16 h 30.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Paul-Émile Léger ainsi que celui du CHUM pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Urbaine en la mémoire de Mireille Charbonneau.