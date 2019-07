ROSS, Georges Henri



Il est décédé le 25 juin au CHSLD de La Prairie à l'âge de 85 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Ginette Laurin, ses 2 enfants Daniel et Sylvain Goyette et leur conjointe ainsi que ses 5 petits-enfants; ses 3 enfants Sylvie, Daniel et Suzanne Ross ainsi que leur conjoint(e), 3 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants; ses 5 frères et 4 soeurs ainsi que ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le 20 juillet à 13h à la chapelle de La Résurrection du Cimetière Notre-Dame-des Neiges, au 4601 chemin de la Côte-des-Neiges, suivi de la messe à 13h30.Ceux qui le désirent peuvent faire un don pour le CHSLD de La Prairie.CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES