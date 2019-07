BOYER, Aline (née Boire)



Au centre d'hébergement La Prairie, le 30 juin 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Aline Boire de St-Rémi, épouse de M. Gustave Boyer.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Guylaine (André Dubuc) et Alain (Manon Boyer), ses petits-enfants Marie-Ève, Jonathan, Audrey et Camille, son frère, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée auST-RÉMI, J0L 2L0La famille accueillera parents et amis le samedi 20 juillet à compter de 11h30 suivi des funérailles à 14h30 en l'église paroissiale de St-Rémi.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.