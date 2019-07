La dévastatrice forme «cousine» de l’Alzheimer

Des experts sonnent l’alarme à l’aube de l’un des plus grands défis de la prochaine décennie : faire vivre nos aînés dans la dignité. Le Journal s’est intéressé à l’Alzheimer et ses maladies connexes, dont les cas iront jusqu’à doubler d’ici 2025. Hallucinations, délires, troubles de la mémoire, problèmes musculaires envahissants, perte complète de l’autonomie et risque de décès en moins de deux ans : une forme « cousine » de la maladie d’Alzheimer demeure méconnue et sous-diagnostiquée malgré les ravages qu’elle cause. À LIRE AUSSI: L’homme de sa vie ne sait plus qui elle est

La démence à corps de Lewy (DCL) est la deuxième forme de démence la plus répandue derrière l’Alzheimer, selon plusieurs études. Ses symptômes s’apparentent aussi à la maladie de Parkinson et à la schizophrénie, ce qui en fait une sorte d’Alzheimer-plus.

« C’est une coche au-dessus de la maladie d’Alzheimer et une coche au-dessus de la maladie de Parkinson », estime Martine Simard, professeure de neuropsychologie gériatrique à l’Université Laval.

« C’est une démence qui évolue plus rapidement que la maladie d’Alzheimer et qui entraîne des déficits plus rapides », ajoute l’enseignante qui présente cette démence comme une forme « cousine » de l’Alzheimer.

Descente éclair

L’espérance de vie à partir du diagnostic peut aller jusqu’à 12 ans pour l’Alzheimer. La démence à corps de Lewy varie entre deux et six ans. « Mais personnellement, la plupart des patients que j’ai vus ne se rendaient pas là », témoigne la professeure Simard.

Ghislaine Bourque a pris soin de sa mère Rosée jusqu’à son décès en 2017. La maladie l’a happée rapidement, lui enlevant ses capacités physiques et cognitives l’une après l’autre. Au point où « elle me demandait de la sortir de là », raconte Mme Bourque.

« À partir du diagnostic, ça a pris un an pour qu’elle se retrouve en CHLSD, raconte la proche aidante qui a rédigé un livre pour raconter son expérience. Dans les deux dernières années, elle ne reconnaissait plus personne. Elle ne bougeait plus. Elle ne parlait plus. »

C’est également le cas du père de Bianca Lalonde, dont les facultés cognitives ont dégringolé rapidement avant de rendre l’âme en cinq ans. « Mes parents vivaient sur le bord de l’eau et il hallucinait que des gens se noyaient. C’était l’enfer, se souvient-elle. Il a été placé au bout d’un an et demi. Ça a été très, très intense. »

Diagnostic hasardeux

Si elle compose environ une démence sur 20 actuellement, sa prévalence pourrait en réalité être cinq fois plus élevée. Malgré ses effets dévastateurs, la DCL reste largement sous-diagnostiquée, ce qui explique « qu’elle est “rare” », relève Mme Simard.

Les symptômes qui chevauchent plusieurs maladies entraînent encore fréquemment des diagnostics trompeurs, observe la professeure Simard.

Julie Brunet l’a vécu. L’infirmière spécialisée dans le traitement des maladies neurodégénératives a dû puiser dans sa propre expertise professionnelle et persister pour que son père obtienne un second avis sur son état, d’abord diagnostiqué avec l’Alzheimer. L’entourage a cependant été « alerté » quand le paternel a commencé à avoir des difficultés graves à marcher dès la prise de médicaments. Deuxième avis : il s’agissait finalement de la démence à corps de Lewy. Photo Chantal Poirier

« Quand on le sait, il y a beaucoup de choix dans le traitement et dans l’approche qui changent. On les traite comme avec l’Alzheimer, mais finalement on les détériore parce que ce n’est pas ce dont ils ont besoin », explique-t-elle, néanmoins soulagée que la correction du diagnostic soit survenue assez tôt pour bien planifier l’évolution de la maladie.

Le Québec n’est pas prêt