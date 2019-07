«La meilleure façon de l’honorer» -Mike Trout

Rendant hommage à leur défunt lanceur Tyler Skaggs, les Angels de Los Angeles ont touché les partisans de baseball droit au cœur, vendredi soir, en offrant un match sans point ni coup sûr combiné.

«Ce fut l’un des moments les plus spéciaux dont j’ai fait partie en 25 ans sur les terrains du baseball majeur, a commenté le gérant des Angels, Brad Ausmus, cité sur le site web de l’équipe. De la manière dont la rencontre s’est déroulée, culminant avec un match sans point ni coup sûr, on sent que c’est en partie l’exploit de Skaggy.»

Au monticule, Taylor Cole et Felix Pena ont uni leurs efforts pour blanchir les Mariners de Seattle par le pointage de 13 à 0. Avant même que la partie ne commence, la soirée en l’honneur de Skaggs, retrouvé mort à 27 ans dans sa chambre d’hôtel le 1er juillet, était déjà un succès.

Tous les joueurs des Angels portaient ainsi le nom et le numéro 45 de Skaggs sur leur uniforme. La mère du disparu, Debbie, est par ailleurs venue effectuer le lancer protocolaire.

«Tout a commencé avec le lancer de Debbie, a indiqué Cole, qui a œuvré lors des deux premières manches à titre de spécialiste des débuts de match. Ç’a été une soirée spéciale pour notre équipe, pour les partisans et pour sa famille. C’est définitivement la chose la plus spéciale qui ne m’est arrivée sur un terrain de baseball.»

Réunis autour du monticule

Outre la domination des lanceurs, les Angels ont réussi quelques beaux jeux défensifs pour préserver le match sans point ni coup sûr. En sixième manche, la recrue Matt Thaiss a notamment réussi un superbe plongeon pour capter un roulant avant de relayer la balle à temps au premier coussin. À l’attaque, Mike Trout a contribué avec un circuit de deux points dès la première manche, concluant la partie avec six points produits.

«Ce match était pour lui rendre hommage et il était définitivement au-dessus de nous à regarder, a dit Trout. C’était la meilleure façon possible de l’honorer. C’était complètement fou.»

Après la partie, dans une scène particulièrement touchante, chaque joueur est venu déposer son jersey numéro 45 sur le monticule. Plusieurs joueurs avaient les yeux humides tout comme de nombreux partisans.

Il s’agissait d’un 11e match sans point ni coup sûr dans l’histoire des Angels, mais sans doute le plus émotif.