Les Soirées Carte Blanche: trois questions aux animateurs

C’est un vent de renouveau qui souffle sur Juste pour rire. Ayant écarté ses traditionnels galas, le festival d’humour présente désormais cinq Soirées Carte Blanche très courues à la Place des Arts. Le Journal a posé des questions aux six animateurs de ces soirées : Katherine Levac, Philippe Laprise, Anne-Élisabeth Bossé, Adib Alkhalidey, Julien Lacroix et Jay Du Temple.

Photo courtoisie, Jimmy Hamelin

Comment as-tu réagi quand on t’a proposé d’avoir ta propre Soirée Carte Blanche ?

Katherine Levac : « Au début, j’étais un peu paniquée parce que je n’ai jamais rien animé de ma vie. D’habitude, le monde commence au Bordel Comédie Club, pas à la Place des Arts ! Mais plus le processus avance, plus je me sens à l’aise et plus j’ai hâte de faire ça. »

Photo courtoisie, Jimmy Hamelin

Philippe Laprise : « J’étais très content. J’ai toujours aimé travailler à Juste pour rire. Cette année, j’aime l’idée de prendre la carte blanche différemment et de me dire que je vais faire des choses que je ne suis pas habitué à faire. J’ai hâte de voir ce que ça va donner comme spectacle. »

Anne-Élisabeth Bossé : « Au départ, j’ai eu peur de me sentir [comme un] imposteur. Après réflexion, j’ai réalisé que cette marque de confiance était énorme et devait être considérée comme un cadeau. J’ai décidé de plonger et d’y aller à fond, en refusant de me laisser refroidir par la peur de l’échec. »

Adib Alkhalidey : « Je suis heureux et honoré d’avoir la chance d’animer cette soirée, en compagnie de quelqu’un pour qui j’ai énormément d’estime [Julien Lacroix]. C’est en regardant Juste pour rire à la télé, plus jeune, que je rêvais en secret de faire un jour ce métier. Alors, c’est dans la joie que j’ai accepté l’opportunité ! »

Julien Lacroix : « J’étais très heureux. Comme je consomme très peu d’humour américain, mon éducation humoristique a été faite avec Juste pour rire. La musique, les numéros marquants, l’histoire du festival est mythique. De plus, je n’ai jamais fait de gala. Ma première participation sera en tant qu’animateur. Je suis aux anges. »

Jay Du Temple : « Quand je l’ai su, j’ai appelé ma sœur – qui est ma gérante – et on a fait un plan de match. Je pense que je vais réaliser que tout ça est bien vrai quand je vais monter sur scène le soir du show. Et me réveiller le lendemain en m’en ennuyant déjà. »

Photo courtoisie, Jimmy Hamelin

Te sens-tu à l’aise dans le rôle d’animateur, en général ?

Katherine : « Mélanie Ghanimé m’a déjà dit qu’animer une soirée, c’est un peu comme un gros potluck : tu mets la table et tout le monde arrive avec son affaire. Je le vois de même, comme si j’invitais tout le monde à un souper chez moi. Est-ce que je suis à l’aise dans ce rôle-là ? Oui, mais je ne l’ai jamais fait. Je me dis que je verrai ce soir-là si je suis à l’aise. Mais à date, j’ai très hâte. »

Anne-Élisabeth : « C’est un métier en soi que j’apprivoise de plus en plus ! Cet été, si on ajoute à cela la radio, on peut dire que c’est l’animatrice en moi qui prend le plancher et je me fais de plus en plus confiance. Il suffit d’y aller avec sa personnalité, avec humilité et simplicité. »

Photo courtoisie, Jimmy Hamelin

JAY : « Oui, j’ai animé pendant trois ans dans les bars, là où tout pouvait arriver. Il faisait chaud, il y avait du bruit, il n’y avait pas toujours beaucoup de monde, donc quand j’ai la chance d’animer dans une magnifique (et gigantesque) salle, c’est quasiment trop propre ! J’en profite. J’aime ce rôle. »

Jouer dans une si grande salle comme Wilfrid-Pelletier pose-t-il un défi supplémentaire ?

Philippe : « En fait, le défi supplémentaire, c’est qu’étant donné que le gala est aussi pour la télé, la salle est éclairée et on voit le public. Et quand les spectateurs se voient entre eux, ils sont plus gênés de rire. »

Photo courtoisie, Jimmy Hamelin

Anne-Élisabeth : « C’est une salle gigantesque et mythique. On a deux choix : se laisser avaler par elle et par tous les grands noms qui l’ont traversée ou la prendre comme une alliée et se laisser propulser par ceux d’avant. J’ai choisi le deuxième. »

Jay : « Évidemment, surtout pour partir le show. Je dois me concentrer sur le numéro d’ouverture, car dans une si grande salle, c’est comme partir un paquebot : c’est lent et ça prend du temps pour prendre sa vitesse de croisière. Le rythme du show est très important pour moi. Je veux bien le partir et le soutenir jusqu’à la fin. »

► Les Soirées Carte Blanche de Juste pour rire seront présentées les 16 juillet (Katherine Levac), 17 juillet (Philippe Laprise), 18 juillet (Anne-Élisabeth Bossé), 19 juillet (Adib Alkhalidey et Julien Lacroix) et 20 juillet (Jay Du Temple), à 20 h, à la Salle Wilfrid-Pelletier. hahaha.com