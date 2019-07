Massachusetts: 8 coups de cœur pour découvrir Boston comme un vrai Bostonien

BOSTON, Massachusetts | Connie Shaheen est née, a grandi et a étudié en hôtellerie à Boston. Sur le marché du travail, elle a acquis son expérience dans différents hôtels de Boston, Cambridge, du Vermont et de Los Angeles, avant de revenir au bercail et d’être nommée ­directrice générale du Revolution Hotel, un hôtel boutique ouvert en 2018 dans le quartier South End. Elle partage ici huit adresses coups de cœur qu’elle aime fréquenter dans ses temps libres.

Photo courtoisie

1. Le Trident Cafe

Pour le déjeuner ou le brunch, c’est ­souvent le Trident Cafe de la rue ­Newbury, dans le quartier Back Bay, que choisit Connie Shaheen. « Ce petit café est caché dans une librairie indépendante sur la rue commerciale la plus connue en ville. Quand j’y vais, c’est immanquable, je commande le pain perdu Challah, un vrai délice !». On peut ensuite flâner entre les étagères de livres et de magazines attenantes.

2. Le jardin public de Boston

« Cet endroit est une belle oasis au milieu de la ville ! Pendant les mois d’été, il est ­possible de faire partie d’une tradition qui dure ­depuis 142 ans en embarquant pour un tour dans un des bateaux en forme de cygne qui parcourent le cours d’eau du parc. Un ­classique ! », raconte Connie Shaheen. ­D’ailleurs, le jardin public de Boston, ou ­Boston Public Garden, a été en 1837 le ­premier Jardin botanique public d’Amérique et a conservé jusqu’à aujourd’hui sa touche ­victorienne.

3. La Freedom Trail

Pour en apprendre plus sur l’histoire de la ville, Connie Shaheen suggère la Freedom Trail, un circuit extérieur indiqué par une ligne rouge peinte au sol. Si on le suit, ce circuit fait découvrir, sur quatre kilomètres, 16 sites historiques importants – églises, ­musées, cimetières ou parcs - qui permettent d’en apprendre plus sur la ­révolution ­américaine et ses répercussions.

4. Le Boston Sail Loft

À Boston, un des plats classiques qu’il faut absolument goûter c’est la clam chowder, ou chaudrée de palourdes. Chaque ­Bostonien a son endroit favori pour ­déguster ce plat ­crémeux et réconfortant. Pour Connie Shaheen, c’est le Boston Sail Loft, un ­restaurant simple ­installé près de l’eau, en affaires ­depuis plus de 30 ans, et qu’elle visite quand elle a envie d’une bonne chaudrée.

5. Le Fenway Park

Photo courtoisie, Wikipédia

« La fin de semaine, pour les Bostoniens, ­aller voir une partie de baseball des Red Sox au mythique Fenway Park est un ­classique ! », assure Connie Shaheen. La ­directrice ­générale du Revolution Hotel ­estime que de passer un moment dans ce plus ancien stade de baseball de la ligue majeure est un incontournable pour tout visiteur qui pourra y profiter d’une ambiance unique et festive.

6. Le quartier South End

Photo Instagram @revolution_hotel

Selon Connie Shaheen, le meilleur ­quartier pour flâner est le South End, celui où se trouve le Revolution Hotel (therevolutionhotel.com) où elle travaille et qu’elle a donc souvent la chance d’explorer. « C’est le secteur le plus “en demande” en ville à cause de ses beaux appartements, ses belles rues de briques, ses nombreuses boutiques et ses restaurants branchés ». Ce quartier est en effet réputé pour sa richesse ­culturelle et sa sympathique vie de quartier ­agrémentée par les galeries, les petits commerces ­indépendants, les jardins communautaires, les parcs et les rues tranquilles.

7. Le B & G Oysters

Pour un des meilleurs lobster roll de ­Boston, un autre plat classique de la région, c’est au B&G Oysters qu’il faut aller. Connie Shaheen aime terminer ses journées dans ce resto tenu par la chef vedette Barbara Lynch. Pour les fans d’huîtres, l’endroit et son bar à huîtres fraîches sont un ­incontournable.

8. Le Pier 6

Connie Shaheen estime que c’est sur cette terrasse du quartier Charlestown qu’on peut profiter du plus beau panorama sur le centre-ville de Boston. « Cet excellent petit restaurant de fruits de mer se trouve ­directement au port de Boston et permet une très belle vue sur la ville. C’est l’endroit rêvé pour prendre un souper en profitant du coucher du soleil. » On y sert plusieurs mets classiques de la région, beaucoup de fruits de mer et on privilégie les produits locaux.