Panne de courant géante à New York

Une panne d'électricité géante a privé de courant samedi une partie de l'ouest de Manhattan, plongeant des stations de métro dans le noir et éteignant les enseignes lumineuses du quartier de Times Square.

Environ 42 000 usagers étaient privés d'électricité en début de soirée, selon la compagnie Con Edison, qui n'a pas communiqué sur les causes de la panne.

Sur les réseaux sociaux, des dizaines d'internautes ont posté des photos de stations de métro plongées dans le noir.

Dans l'attente du rétablissement du courant, la régie new-yorkaise des transports, la MTA a demandé aux voyageurs «d'éviter les stations sous-terraines» à Manhattan, c'est à dire quasiment l'intégralité du réseau.

Les pompiers ont indiqué qu'ils répondaient à de nombreuses demandes d'intervention, notamment au sujet de personnes coincées dans des ascenseurs.

La coupure ayant été totale dans une zone qui comprenait les théâtres de Broadway et Hell's Kitchen, plus à l'ouest, les feux de circulation ont cessé de fonctionner et les panneaux publicitaires géants de Times Square se sont éteints.