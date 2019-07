Survivre à la fin du monde

Photo courtoisie

Dans la catégorie des romans avec des récits apocalyptiques aussi troublants que crédibles, ce premier tome de la série Apocalypse Blues a de quoi donner froid dans le dos ! C’est peut-être parce que le changement climatique est un sujet plus qu’actuel qui nous touche de plus en plus près que, nécessairement, une histoire comme celle-ci, créée de toutes pièces par une jeune auteure, ne peut qu’être bouleversante... Car mine de rien, à 25 ans, l’écrivaine Chloé Jo Bertrand a parcouru beaucoup de chemin, que ce soit en Angleterre, en Russie, en Finlande et ici même, au Canada où elle a étudié la création littéraire. Ainsi, elle a pu observer les répercussions du dérèglement climatique, ce qui rend son histoire davantage réaliste.