Une belle (et utile) idée!

Que l’on souhaite découvrir Montréal et ses secrets ou que l’on prévoit s’évader en direction de Québec et ses merveilles, un arrêt s’impose au Centre Infotouriste de Montréal. Non seulement cet endroit réunit une foule de brochures et guides touristiques, mais on y trouve également une machine distributrice automatique d’une ­dizaine de guides de voyage Ulysse (guidesulysse.com) sur Montréal et le Québec. Une grande première qui on l’espère fera des petits dans toutes les grandes villes de la province !

Découvrir les microbrasseries des Cantons

Pour sa 3e édition, le circuit ­Brasseurs des Cantons propose le plus long circuit de brasseries artisanales et de ­microbrasseries au Québec. Elles se trouvent à Waterloo (­Robin-Bière naturelle), Cookshire-Eaton (­Brasserie 11 ­comtés), ­Asbestos (­Microbrasserie Moulin 7), ­Sherbrooke (­Microbrasserie Siboire ou le Refuge des Brasseurs) ou Magog (­Microbrasserie La Memphré), etc. En tout, une vingtaine d’adresses de nouvelles bières à découvrir dans la région touristique des ­Cantons de l’Est. Une carte du circuit est ­disponible dans les bureaux ­d’accueil touristique de la région, chez les microbrasseurs et sur le site ­cantonsdelest.com. Bonne dégustation !

Recycler ses vieux vélos

L’organisme Cyclo Nord Sud recycle des vélos afin d’aider les ­communautés vulnérables du Sud et de ­sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à ­l’environnement, au ­développement durable et à la ­solidarité ­internationale. À ce jour quelque 60,000 vélos ont été ­recueillis. Au printemps et à ­l’automne, Cyclo Nord-Sud organise aussi une ­quarantaine de collectes, partout au Québec, où il est possible d’apporter son vélo, des accessoires ou des outils. En dehors de ces périodes, on peut se rendre dans les boutiques partenaires. À noter qu’une contribution de 20 $ par vélo est demandée. Ce montant couvre une partie des frais nécessaires pour la revalorisation du vélo, mais un reçu pour fins d’impôt est remis.

De jolies balades gourmandes

Non seulement les régions du ­Québec offrent des balades au cœur de ­magnifiques paysages, mais elles ­proposent également de nombreux ­circuits gourmands avec des arrêts chez les producteurs, sans oublier ­l’autocueillette de fruits. Cette activité estivale qui débute avec les fraises vers la fin juin et s’étire jusqu’à l’automne avec les citrouilles est un réel bonheur à faire en famille, avec les enfants. Pour connaître les endroits où l’on peut faire l’autocueillette, visiter des marchés ou faire des circuits gourmands, on se rend sur le site du Mapaq.

New York à prix doux...