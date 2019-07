Une famille de Montréal-Nord en a assez de vivre dans un appartement insalubre

MONTRÉAL – Moisissure, vermine et travaux majeurs à faire: des résidents de Montréal-Nord doivent vivre dans des conditions épouvantables, incapables de trouver un autre logement.

Cela fait deux ans que la famille de Jean Arthur tente de déménager, mais n’arrive pas à trouver une nouvelle demeure dans une fourchette de prix raisonnable pour elle.

«Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Tout le temps, on cherche, on cherche. On a passé trois mois intenses, chaque jour, chaque jour à chercher», a déploré M. Arthur à TVA Nouvelles.

Le locataire assure avoir avisé à plusieurs reprises le propriétaire de l’immeuble des travaux urgents à faire, mais en vain.

«Et à plusieurs reprises, on l'avise, il vient, il constate et il promet des choses qu'il ne tient jamais. Même au niveau de l'électricité, il y a des problèmes. Des fois, quand on lave la vaisselle, il y a du courant dans l'eau. Et partout, il y a des trous. Il y a des bêtes qui sortent des trous», a ajouté le père de famille, aux prises aussi avec des problèmes de punaises de lit.

Coquerelles et moisissure

En plus de ces indésirables, les locataires doivent également cohabiter avec d’innombrables coquerelles.

«Si vous étiez venu ici le soir, vous n'auriez pas pu rentrer tellement il y a plein de bêtes qui courent par-ci par-là», a soutenu M. Arthur.

La moisissure engendre des soucis de santé pour les locataires et leurs enfants.

«C'est très difficile de respirer des fois. On a tout le temps mal aux poumons», a-t-il confié.

Invités indésirables

Dans cet édifice à logements de la rue Lapierre, non seulement les logements sont insalubres, les couloirs le sont aussi.

Des squatteurs et des consommateurs de drogue profitent en effet souvent de l’ouverture de la porte principale pour s’y infiltrer.

Des messages ont été envoyés à la mairie de Montréal-Nord pour venir en aide à ces locataires, mais sans résultat pour l’instant.