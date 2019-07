Une garde-robe adaptée à l’été 2019

Son arrivée fut loin d’être précipitée, mais maintenant que l’été est installé c’est de nouveau la ritournelle de l’habillement caniculaire. Quelles pièces permettront d’arrimer vos looks aux courants du moment ? Quels accessoires insuffleront un brin de fraîcheur à vos classiques ? Quels agencements de couleurs valent la peine d’être tentés ?

Il suffit parfois de peu pour réussir une silhouette ; un foulard pour retenir ses cheveux, un petit sac coloré (porté en bandoulière ?), une chemise ou un t-shirt noué pour donner l’illusion d’un crop top, le confort de derbys ou de sandales plates, un imprimé végétal, la nuque dégagée pour mettre en scène une robe flamboyante, un tailleur-short, pour ne nommer qu’eux.

Lily Collins

Ronald van der Kemp Haute Couture

Une chemise sans manches apaisera une jupe raffinée.

Shanina Shaik

Carolina Herrera

Une robe aux imprimés vibrants sera rehaussée si vous nouez vos cheveux et dégagez votre nuque.

Maia Mitchell

Self-Portrait et Cult Gaia

Un petit sac structuré et des sandales fines sont les accessoires accent du moment.

Emma Mackey

Chinti & Parker et De La Vali

Oui aux imprimés végétaux colorés au contact d’un haut Bardot immaculé et dont l’accessoire rappelle la couleur accent.

Jemima Kirke

Chanel

Un pantacourt peut prendre des allures sophistiquées une fois agencé à une veste ou une blouse et des sandales.

Jasmine Sanders

Fendi

Associez le cuissard de cycliste à une chemise ou une tunique que vous retiendrez d’une ceinture sac ou d’un sac banane.

Mindy Kaling

Trina Turk

Le tailleur reçoit un coup de ciseau dévoilant ainsi les jambes. Et pas de retenue dans le mélange de motifs.

Diane Kruger

Isabel Marant

Le denim noir est la réponse plus sobre aux fantaisies du jean bleu, auxquelles Céline Dion a donné un tour de piste il y a quelques jours vêtue de The Attico et Ksenia Schnaider.

Alicia Vikander

Louis Vuitton

Des bottillons fins casseront la douceur d’une robe, sans l’effet rebelle.

Rocio Munoz Morales

Tommy Hilfiger

Pensez à des sandales plates pour « déshabiller » une robe un tantinet trop chic.

Lily Allen

Dior

Puisez dans le vestiaire masculin pour la chemise XL, le pantalon large et les dad sneakers, puis associez le tout à des lunettes œil de chat et un mini sac en bandoulière.

Zendaya Coleman

Carolina Herrera

Agrémentez votre coiffure d’un foulard coordonné ou retenez votre queue de cheval d’un carré de soie à motifs.

Kaley Cuoco

Fendi

Des derbys à double boucle donneront un autre élan à un tailleur ou un costume-short.