Une troisième défaite de suite pour l’Impact

L’Impact de Montréal a subi un troisième revers consécutif en Major League Soccer (MLS), alors que le Toronto FC l’a emporté au compte de 2 à 0, samedi soir, au Stade Saputo.

Il s’agissait du premier duel entre les rivaux canadiens en 2019.

Les deux équipes se sont échangé plusieurs chances de marquer, mais ce sont les visiteurs qui ont été les seuls à trouver le fond du filet. À la 60e minute de jeu, Alejandro Pozuelo a profité d’une relance rapide pour inscrire son huitième but de la présente campagne. Le joueur désigné espagnol a décoché une frappe qui a battu Evan Bush du côté droit.

La rencontre a ensuite été interrompue plusieurs minutes en raison d’un orage.

De retour sous la pluie battante, le onze montréalais a tout tenté pour niveler la marque, mais leurs efforts n’ont finalement pas porté fruit. Épuisé dans les derniers instants de la rencontre, le Bleu-Blanc-Noir a permis à ses adversaires de doubler la marque. C’est Jozy Altidore, sur un coup de pied arrêté, qui a inscrit cette réussite.

Samuel Piette amoché

Quelques instants avant le premier but de ce match, l’Impact a perdu les services du milieu de terrain Samuel Piette. Ce dernier a semblé se blesser en récupérant un ballon. Poursuivant sa besogne, il a fini par tomber et il a pris un certain temps avant de se relever. Une fois debout, le Québécois a demandé un changement en se tenant les côtes.

Le numéro 6 était passé bien proche d’inscrire son premier but en MLS à la 33e minute. À mi-chemin dans la zone du Toronto FC, il a décoché une frappe qui est passée bien près de finir sa course dans le coin supérieur droit, mais elle a finalement raté le filet de peu.

Avec ou sans Piette, l’Impact reprendra l’action, samedi prochain, contre le Crew à Columbus.