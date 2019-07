Vers une amende «dérisoire»?

Mardi, la chaîne hôtelière Marriott a annoncé faire face à une amende de 162 millions $ CAN de l’ICO, également en lien avec un vol de données. Les informations de plus de 500 millions de clients auraient été touchées lors d’un piratage.

En janvier dernier, en France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a imposé une amende de 73 millions $ CAN à Google pour ne pas avoir fourni assez d’informations aux internautes sur l’utilisation de leurs données.

Selon le professeur Vincent Gautrais de la Faculté de droit à l’Université de Montréal, Québec et Ottawa devraient songer à s’inspirer des mesures européennes et donner des pouvoirs d’action et de sanction à la Commission d’accès à l’information du Québec et au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP).