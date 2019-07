Visite de nos auberges: Séjour dans les bleuets

On passe assurément du bon temps dans la vaste bleuetière La Colline aux bleuets à Dunham. On y admire la vue panoramique inoubliable sur les montagnes et on y dort au calme.

C’est dans un vaste champ de bleuets renommé depuis plus de 30 ans que l’on passe un séjour ­original et ­délicieux à La Colline aux bleuets dans les ­Cantons de l’Est. ­L’établissement de Claire ­Péneau propose une vue ­splendide sur les ­Appalaches et sur ses ­généreux champs de bleuets ­autour. Un ­paysage à couper le souffle où les ­invités ­aiment se perdre dans la ­beauté de la nature. De la mi-juillet à la mi-août, on ­s’affaire au champ pour l’autocueillette de ­plusieurs ­variétés de bleuets certifiés biologiques. Et le soir venu, on ­profite du feu de camp puis on dort dans l’une des deux suites. Ici, on vit une ­expérience à la fois ­gourmande, pleine de paix et de sérénité dans une nature toute en beauté.

DEUX JOLIES SUITES

La Suite Blueberry suggère deux chambres décorées avec goût, ­prédisposant au calme et au confort (un lit double et un lit simple) alors que la Suite Appalaches en ­présente une seule (un lit double). Elles ­disposent d’une salle de bain privée avec douche et baignoire. Elles sont aussi équipées d’une cuisine complète permettant un séjour en autonomie, d’un salon et d’une salle à manger. Chacune ­accède, par sa porte-fenêtre, à une ­terrasse ­extérieure idéale pour relaxer dans des fauteuils après avoir passé du temps à faire des ­provisions de bleuets ou simplement pour ­admirer le ­paysage. Pour ceux qui désirent y séjourner plus longtemps et même ­travailler à distance, un ­pratique ­bureau aménagé se trouve dans la Suite ­Appalaches.

Photo courtoisie

À savoir

TARIFS: Une nuit en occupation double à partir de 150 $ par nuit. ­Séjour minimum de deux nuits.

SERVICES: On utilise la laveuse et la sécheuse gratuitement. Sur place, l’hôtesse cultive plusieurs plantes ­médicinales, on fait donc le plein avant de quitter. Elle concocte aussi de délicieuses confitures (bleuets, pommes sauvages) et des pâtisseries maison que l’on se procure au kiosque en bordure du champ.

ACTIVITÉS SUR PLACE: On ­apporte des contenants et on cueille des bleuets. On apprécie la piscine et on se repose sur le vaste terrain. Un pique-nique sur l’une des nombreuses tables s’avère chouette pour toute la famille. Le soir, on jase autour du feu de camp.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: On monte sur un vélo et on parcourt les routes ­environnantes ou on fait de la ­randonnée pédestre. On s’imprègne de l’art des environs en visitant des peintres, des potiers...

COORDONNÉES: La Colline aux bleuets, 2259, chemin Beattie, Dunham (Québec) J0E1M0

collineauxbleuets.com