C’est arrivé la semaine du 14 juillet

Photo d'archives de la Ville de Montréal, P146-2-2-D3-P004.

On inaugure la toute nouvelle gare Centrale de Montréal. Cette gare représente le nouveau fleuron d’une des plus importantes industries du Canada à cette époque : l’industrie ferroviaire. Montréal, alors la métropole du pays, en compte plusieurs dans ce secteur, dont l’ancienne gare Bonaventure, située près du square Chaboillez. La gare est le projet des Chemins de fer nationaux du Canada, aujourd’hui le Canadien National (CN). Avec son style moderniste, la nouvelle gare deviendra le cœur d’un réseau de galeries et d’immeubles du centre-ville de Montréal dont feront partie la Place Ville-Marie et la place Bonaventure.