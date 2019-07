De la valeur d’une thérapie familiale

Nous sommes une famille désunie à cause de l’alcoolisme de mon mari. Mais comme je l’aime encore, je ne me résigne pas à partir avec nos deux enfants, car je sais qu’il ne s’en remettrait pas. Ma mère qui fait son possible pour me venir en aide prétend que je devrais le forcer à venir en thérapie familiale avec nous. Mais il ne veut évidemment rien entendre puisqu’il ne voit pas son problème. Comment faire pour parvenir à le convaincre ?

Une mère en désarroi

Et pourquoi ne pas la suivre à trois, cette thérapie, pour éventuellement le convaincre par l’exemple ? Et si ça n’arrivait jamais, vous auriez au moins réussi à vous donner ainsi qu’à vos deux enfants, des outils pour composer avec le problème d’alcool de votre mari. Vous pourriez également vous inscrire tous trois aux rencontres de l’organisme Al-Anon qui vient en aide aux parents et aux proches de personnes ayant un problème de consommation.