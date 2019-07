Pour le pilote âgé de 58 ans, il s’agissait de sa troisième victoire sur les eaux de la Baie Saint-François en carrière. La victoire de King n’a fait aucun doute puisqu’il a dominé outrageusement l’épreuve larguant son plus proche rival à 11 secondes derrière lui.

« Cette compétition est comme le SuperBowl, les Séries mondiales et la Coupe Stanley », s’est exprimé le pilote en s’essuyant le visage après que son équipe l’ait lancé à l’eau à la suite de sa victoire.

Il a complété l’épreuve avec un chrono de 3:32.42, soit une avance d’un peu plus de quatre secondes devant Dylan Runne.

« J’ai encore de la difficulté à croire que je me suis battu pour la première place à Valleyfield », a commenté celui qui venait de signer sa première victoire en carrière en Hydro 350.

« C’est la course la plus prestigieuse en Amérique du Nord et je suis content d’être sur le podium », a indiqué le pilote québécois.