FEQ: un homme s’empale sur une clôture en quittant les Plaines

L’évacuation hâtive de dizaines de milliers de festivaliers à la suite d’un orage violent, samedi soir, s’est faite dans un certain chaos, notamment pour un homme qui s’est empalé sur une clôture en tentant de quitter les plaines d’Abraham.

Selon ce qu’a rapporté Radio-Canada, l’individu a subi une blessure profonde, mais qui ne mettrait pas sa vie en danger, après l’incident qui s’est produit dans le secteur de l’avenue Wilfrid-Laurier et de la place Georges-V.

Le festivalier aurait tenté de quitter le centre-ville avec empressement à la suite de l’annulation du spectacle d’Imagine Dragons. Il a été pris en charge par une équipe d’ambulanciers.

Dimanche matin, la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ) a simplement confirmé l’incident au Journal, mais son superviseur n’était pas en mesure de fournir davantage de détails.

Photo Pascal Huot

Longue attente

Le retour à la maison des innombrables festivaliers, au même moment, a aussi causé des files d’attente interminables pour prendre l’autobus, tandis que sur le réseau routier, on rapportait quelques collisions mineures.

Plusieurs usagers du Réseau de transport de la Capitale (RTC) ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Le Journal a aussi constaté une longue attente aux abords des sites d’embarquement en fin de soirée.

Le service à la clientèle du RTC n’a pas nié que l’annulation des festivités en raison des intempéries a été un défi.

«Une fin de spectacle précipitée, jumelée à une foule de festivaliers impressionnante entraînent des délais plus grands. Nous mettons tout en oeuvre afin de vider les zones de montées le plus rapidement possible avec les ressources disponibles», a expliqué son service à la clientèle à un internaute, sur Twitter.

Dimanche matin, la direction des communications du Festival d’été de Québec n’a pas souhaité faire de commentaire sur l’évacuation de ses sites la veille.

Services d’urgence occupés

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a aussi été très occupé pendant la période du retour à la maison des festivaliers après la fin précipitée des spectacles.

Le corps policier a mis en place son plan de circulation plus tôt que prévu.

On a ensuite rapporté plusieurs accidents de la route mineurs sur le territoire. Une voiture a notamment heurté un autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) sur le boulevard Bastien, près du boulevard Robert-Bourassa, bloquant la chaussée pendant quelques instants.

Deux véhicules sont aussi entrés en collision sur le chemin Sainte-Foy à l’intersection de l’avenue Saint-Sacrement. Ces événements n’auraient pas fait de blessés graves.