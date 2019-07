Wimbledon : Djokovic garde son titre dans un classique

WIMBLEDON | Novak Djokovic est de nouveau champion de Wimbledon. Le Serbe a défendu son titre avec succès dimanche avec un gain dans un classique de cinq manches contre Roger Federer. Quel match!

Grâce à une victoire 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6 et 13-12 (7-3), Djokovic a remporté son cinquième titre en carrière sur la surface gazonnée du All England Club. Il s’agissait de son 16e sacre dans un tournoi du Grand Chelem.

C’est la deuxième fois qu’il remporte ce tournoi de façon consécutive. Il avait réalisé le même exploit des éditions 2014 et 2015 de l’événement.

«C’était l’un des matchs le plus excitants de ma carrière contre un des plus grands joueurs de tous les temps. Un joueur pour qui j’ai le plus grand respect, a souligné Novak Djokovic.

«C’est un peu surréel d’avoir pu remonter un déficit lors de la dernière manche et d’avoir eu le dernier mot dans les trois bris d’égalité. Lorsque j’avais quatre ou cinq ans, c’était le tournoi où je voulais jouer et gagner un jour. Je suis très heureux.

Un marathon de cinq heures où les deux joueurs ont été au coude à coude du début à la fin. Un autre match classique dans lequel Federer a été l’un des acteurs principaux.

À certains moments du match, surtout dans la dernière heure, on se serait crû de retour en 2008 où Federer avait disputé un autre match de grande qualité contre Rafael Nadal.

On a eu droit à un match en plusieurs temps. Après une lutte serrée en première manche remportée par Djokovic, Federer est revenu en force pour gagner le deuxième assez facilement. Le même manège s’est répété lors des manches trois et quatre.

Lors de la cinquième, on a eu droit à du tennis de très haut niveau. Le meilleur des deux semaines. Une manche de plus de deux heures qu’on reverra en reprise encore dans plusieurs années.

Djokovic a eu le dernier mot au bris d’égalité en prenant une confortable avance. Il a eu la confirmation de sa victoire alors que Federer a frappé la balle avec son cadre de raquette. Pour ce qui est de Federer, le revers est décevant. Toutefois, il n’a pas à rougir de sa performance.

«Je vais essayer de l’oublier celle-là, a mentionné le Suisse. Ce fut un grand match qui a été très long. J’ai eu mes chances, mais je n’ai pas pu en profiter. Malgré tout, je suis heureux de ma performance.

Félicitations à Novak! C’était fou comme match!»

Avec cette victoire, Djokovic égale Rafael Nadal pour le plus grand nombre de victoires contre Federer dans un tournoi du Grand Chelem avec dix. Il s’agissait également de son 26e triomphe en carrière contre le Suisse en 48 confrontations.

Lors de sa publication lundi, le classement de l’ATP sera identique à celui d’il y a deux semaines. On retrouvera à nouveau Djokovic, Nadal et Federer dans l’ordre.