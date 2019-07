Le Challenge 255 : pour les passionnés de camions

Après 14 ans, le Challenge 255 s’avère un rendez-vous de fin d’été incontournable. Au programme : courses de camions, drags de rue, expositions de bolides chromés et, cette année, une nouveauté, le Derby 255.

Avec plus de 150 coureurs, 1100 départs et 300 camions en exposition, le Challenge 255 s’inscrit parmi les plus importants rassemblements de courses de camions au pays. Sa 14e édition se déroulera du 15 au 18 août à Baie-du-Febvre, dans la région du Centre-du-Québec.

Au cœur de l’événement, les 50 000 visiteurs assisteront à des compétitions d’accélération de camions lourds, de pick-up trucks et de motos sur la seule piste en Amérique du Nord comprenant une montée. Sans oublier le Show N’ Shine, une exposition de bolides chromés, superbement peints et décorés.

Une programmation musicale riche

La vedette country Guylaine Tanguay y offrira le 16 août son Party acadien. Ce même jour, Steeve Desmarais sera de retour à la joie des participants. La relève sera en valeur avec les groupes Gueule de bois, Lendemain de veille et Check Engines. L’animation sur le site sera assurée par les Bikers Loup, et un DJ prolongera le plaisir en soirée. Enfin, un spectacle Son et lumières illuminera le site à la tombée du jour le 17 août.

Le Challenge 255, c’est un rendez-vous pour toute la famille, avec son animation, son cinéma en plein air, etc. Les plus jeunes s’y divertiront en toute sécurité grâce à la zone familiale Place Desjardins Nicolet et à ses jeux gonflables, d’adresse et d’eau.

À la recherche d’un emploi?

Pour la seconde année, le Chemin de l’emploi dévoilera toutes les possibilités de carrière dans le transport et le camionnage. Un simulateur de conduite testera également vos aptitudes aux commandes d’un poids lourd. Les visiteurs pourront aussi découvrir les derniers vêtements et accessoires liés au camionnage, en plus des innovations (pièces, chromes, gommes, entretien).

En grande première, Derby 255, un dérivé du Challenge 255, aura lieu les 9 et 10 août. Ce derby de démolition d’autos et de pick-up trucks mettra aux prises des équipes de partout au Québec. Il sera précédé d’une compétition de shows de boucane. Enfin, le samedi 10, pour clôturer le tout, le groupe Rose Garage présentera un concert.

Réservez immédiatement

Le Challenge 255 attire une foule qui grossit d’année en année. Il faut donc s’y prendre dès maintenant afin de réserver ses places, notamment au camping, dont les 1400 espaces s’envolent vite.

Pour vos réservations – passeport, billet journalier, accès aux paddocks ou emplacement au terrain de camping, visitez challenge255.com, lepointdevente.com ou composez 819 519-0255.

Informations – facebook.com/FbChallenge255/