Les Flyers ont encore des cas à régler

Le directeur général des Flyers de Philadelphie, Chuck Fletcher, a conclu une entente avec Scott Laughton, vendredi, mais il doit encore trouver la solution pour deux autres dossiers, soit ceux de Travis Konecny et d’Ivan Provorov, actuellement joueurs autonomes avec compensation.

Les deux athlètes concernés sont d’ailleurs les seuls de la formation de la Pennsylvanie possédant encore ce statut. Leur patron s’attend à un dénouement favorable tôt ou tard.

«C’est le plus gros défi devant nous présentement. Si vous regardez les autres équipes de la Ligue nationale, il y en a plusieurs se trouvant dans la même situation. Nous continuerons de diriger notre attention sur cela afin de faire signer un contrat à ces joueurs le plus rapidement possible, a déclaré Fletcher au site NHL.com. À mesure que l’été avancera, le marché s’ajustera et nous travaillerons sur ça. À la fin, nous y arriverons.»

En attente

Dans les deux cas, le dialogue est bien amorcé. Les hockeyeurs en question ont complété leur contrat d’entrée de trois ans en 2018-2019. Aux yeux du DG cependant, il faudra possiblement attendre quelques décisions en arbitrage salarial, notamment ceux de Jacob Trouba (Rangers de New York), Zach Werenski (Blue Jackets de Columbus), Charlie McAvoy (Bruins de Boston) et Will Butcher (Devils du New Jersey), pour progresser un peu plus.

«Pour Konecny, nous avons tenu quelques bonnes conversations et nous continuerons de travailler. [...] Quant à Provorov, je ne sais pas trop comment décrire ça. Le tout fut cordial et amical, mais tant que le marché n’est pas normalisé un peu, ce sera difficile d’avancer», a admis Fletcher.

La saison passée, Konecny a récolté 24 buts et 25 mentions d’aide pour 49 points en 82 rencontres. L’attaquant de 22 ans a d’ailleurs offert sa meilleure production offensive en carrière. De son côté, Provorov a amassé 26 points, dont sept filets, en 82 parties à la ligne bleue.