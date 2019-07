Les Red Bulls remportent un duel tout new-yorkais

Daniel Royer a réussi un doublé et les Red Bulls de New York ont vaincu le New York City FC (NYCFC) 2 à 1, dimanche, dans un duel présenté au Red Bull Arena.

Dans les arrêts de jeu de la première demie, le milieu de terrain autrichien a profité de l’indiscipline de ses adversaires pour inscrire son équipe au pointage. Le défenseur Maxime Chanot a fait une faute sur l’attaquant Brian White et un pénalité a été accordé aux favoris de la foule. S’élançant du centre de la surface de réparation, Royer a placé le ballon dans le coin supérieur gauche du filet de Sean Johnson.

Le héros du jour a récidivé 15 minutes plus tard. Il a redirigé un centre de Cristian Casseres fils de la tête pour placer les siens en avant pour de bon. Royer a ainsi porté son nombre de réussites à sept cette saison.

Le but du NYCFC a été dans les premiers instants de la rencontre. L’attaquant Heber s’est élancé dans la surface de réparation avec vitesse et il a profité d’un bon relais pour placer le ballon dans la partie supérieure du filet des Red Bulls. Heber a bien failli créer l’égalité dans les arrêts de jeu, mais il a raté sa frappe de peu.

En vertu de ce gain, les vainqueurs ont pris le troisième rang dans l’Assosiation de l’Est. De son côté, le NYFCF a perdu un rang et se retrouve au sixième échelon.

Les Sounders s’emparent du deuxième rang dans l’Ouest

À Seattle, les Sounders ont pris possession du deuxième échelon dans l’Association de l’Ouest de la MLS en battant l’Atlanta United FC au compte de 2 à 1.

Avec un total de 35 points, la troupe de Brian Schmetzer a devancé le Galaxy de Los Angeles et le Minnesota United FC par respectivement un et deux points. Elle se retrouve maintenant à 11 points des meneurs, le Los Angeles Football Club.

Dans la l’affrontement du jour, c’est une réussite de Harry Shipp à la 71e minute qui a fait la différence. L’ancien de l’Impact de Montréal a utilisé sa tête pour rediriger un centre de Jordan Morris derrière le gardien adverse. Il s’agissait de son troisième but en 2019.

L’attaquant Raul Ruidiaz avait inscrit le premier filet des vainqueurs, tandis que Josef Martinez a amassé l’unique réussite des perdants. L’Atlanta United FC s’était vu refusé un but au début de la deuxième demie en raison d’un hors-jeu.