L’exercice aide à rester jeune

Je suis un homme de 45 ans, célibataire. Comme il m’arrive de jeter un coup d’œil sur les sites de rencontre, j’aimerais te partager ainsi qu’à tes lectrices et lecteurs, une observation que je fais. J’ai remarqué que les femmes qui disent faire de l’exercice et qu’on voit photographiées en train de faire du sport, ont presque toujours l’air beaucoup plus jeunes que les autres dont le profil affiche le même âge, mais qui à l’inverse présentent une indifférence totale face aux activités physiques. Elles ont très souvent l’air plus âgées que l’âge affiché sur leur profil.

Je suis convaincu que celles qui voudraient augmenter leurs chances de trouver l’âme sœur et pour qui l’apparence physique est importante auraient tout intérêt à se trouver une activité physique qu’elles aiment pour en faire une partie agréable et enrichissante de leur vie. À ceux et celles qui m’objecteraient que je ferais mieux de moins m’attacher à l’apparence physique puisque tôt ou tard je devrai accepter de partager ma vie avec quelqu’un qui a l’air vieux, je répondrai qu’ils n’ont pas tort à cent pour cent, mais que mon observation s’applique également aux gens plus âgés, et que les gens de 60-70 ans qui font de l’exercice ont l’air plus jeunes, plus enjoués et plus attrayants que leurs contemporains sédentaires.

Je comprends que ceux et celles qui ne s’attachent pas à l’apparence physique ne voient pas l’utilité de dépenser de l’énergie à son amélioration. Mais pour les autres qui cherchent un(e) partenaire qui a l’air en forme et qui veulent être désiré(es) physiquement en retour, il serait certainement dans leur intérêt de prendre conscience qu’investir uniquement dans le maquillage et les vêtements, même si c’est utile, ça a ses limites. Ceci dit sans vouloir minimiser les qualités de cœur, l’intelligence, l’intelligence émotionnelle et toutes les autres qualités que chacun recherche chez une autre personne qu’elle peut aimer d’amour à tous les âges de la vie.

Paul, Québec

Votre commentaire prend encore plus tout son sens alors que ce matin même dans Le Journal, le docteur en biochimie Richard Béliveau fait état d’une étude de l’Organisation mondiale de la santé qui montre que « ... de longues périodes passées en position assise annulent complètement les effets positifs de l’exercice sur le métabolisme. La sédentarité serait responsable de 10 % des décès prématurés à l’échelle mondiale. » Il cite une donnée encore plus perturbante qui dit que « le Canada n’échappe pas à cette tendance avec à peine 15 % des gens qui font le minimum recommandé de 150 minutes d’activité physique par semaine et seulement 5 % qui le font de façon régulière, c’est-à-dire en étant actifs au moins 30 minutes par jour au moins 5 jours par semaine ». Bien au-delà de l’apparence physique, ça donne à réfléchir.