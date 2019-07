[PHOTOS] FEQ: Mes Aïeux installe une ambiance à Place George-V

«Ce soir, on met le feu au Manège militaire. Ça vous tente-tu?». C’est de cette façon amusante et sarcastique que Stéphane Archambault a lancé la prestation de Mes Aïeux, hier soir, à Place George-V.

Ça faisait un bail qu’on n’avait pas vu la formation québécoise dans la Vieille Capitale. Mes Aïeux a repris du service après une pause de huit ans pour une tournée estivale intitulée La Revoyure. Leur dernière présence au FEQ remontait à juillet 2008.

Photo Annie T. Roussel

«Goodnight Québec, We are Blink-182», a lancé à la blague le chanteur de la formation, en référence au groupe américain en vedette sur les Plaines, avant d’entamer une belle version de Viens-t’en.

La qualité sonore est impeccable et la cohésion est au rendez-vous. La formation a installé une belle ambiance. Les gens ont participé vocalement et physiquement, comme lors de la pièce Hommage en grains, où les gens se sont transformés en frites, en sauce brune et en fromage, incluant les «couic-couic».

Photo Annie T. Roussel

On aurait pu croire qu’il y aurait eu une plus grosse foule pour le retour de Mes Aïeux. Il y avait du monde, mais le site de Place George-V était loin d’être bondé pour cette soirée festive qui offrait une belle alternative pour les festivaliers qui n’étaient pas des fans de punk-rock. Étonnamment, il y avait beaucoup de gens qui voyaient Mes Aïeux pour la première fois, comme l’a vérifié le chanteur.

La formation, connue pour l’hymne Dégénérations et Remède Miracle, a beaucoup plus que ça à offrir, comme on a pu le constater à nouveau. On retrouve de belles harmonies vocales et des éléments de pop, de folk, de ska et de reggae. La poutine sonore est riche et très musicale.

Photo Annie T. Roussel

Très à l’aise

En milieu de soirée, Andréanne A. Malette a démontré une belle aisance sur les planches. La jeune femme a une belle énergie.

«C’est le 76e spectacle de la tournée et c’est dans un festival que je rêvais de jouer depuis tellement longtemps», a-t-elle laissé tomber, en début de prestation.

Photo Annie T. Roussel

Accompagnée par les musiciens Antoine Lachance, Judith Sun et Olivier Campeau, l’ex-Star-académicienne de la cuvée 2012, sur ses talons hauts, avait visiblement du plaisir sur scène.

La chanteuse et guitariste a présenté des pièces de son premier album Bohèmes et de son album éponyme lancé en 2017.

Prendre le temps, Ma guerre contre toi, Descente libre, Les marées et Fou ont été les moments forts de sa prestation.

Photo Annie T. Roussel

Elle a aussi livré quelques reprises avec Si tu savais de Marie-Pier Arthur et un croisement réussi entre California Dreamin’, des Mamas and The Papas, et Somebody That I Used to Know, de Gotye.

Sur une note d’humour, elle a dédié Les Cons aux hommes qui sont de plus un plus présents dans ces spectacles.

Elle a même permis au guitariste Antoine Lachance, qui a participé à l’édition 2018 de La Voix, de faire sa chanson Le creux de la vague.

Joseph Edgar

En ouverture de soirée, devant une petite foule, l’Acadien Joseph Edgar a livré une prestation fort variée, pigeant dans les chansons qu’il a écrites au cours des 15 dernières années.

Photo Annie T. Roussel

Disons que les paroles Bring Back the Sun de la pièce Jusqu’au boutte, qui a lancé sa prestation, étaient appropriées après le déluge tombé la veille. Un bel accent et de bons «grooves», c’était fort sympathique.

Photo Annie T. Roussel

L’Acadien a prétendu être de retour au Festival d’été après 25 ans. Soit qu’il est un bon farceur, soit qu’il avait oublié sa prestation de l’an dernier au Parc de la Francophonie.