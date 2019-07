Sur les traces de son père

« Je trouvais cela ennuyant, a indiqué Arturo Gatti fils au représentant du Journal de Montréal. Je voulais goûter à l’expérience d’un gymnase et m’entraîner avec d’autres personnes. »

« C’est spécial parce que j’ai l’impression de me voir dans le ring. Nos styles se ressemblent beaucoup. J’ai le même côté guerrier que lui, a raconté Gatti dans un français parfait. Mon combat préféré de mon père est le deuxième choc avec Micky Ward.

« Il n’aime pas les regarder avec moi parce que je deviens trop émotive. Je pleure souvent, a indiqué Amanda Gatti. Lorsque ça touche les deux, ça me touche encore plus. »

« Je me vois devenir professionnel et gagner ma vie avec ce sport. J’aimerais faire mon nom à moi et devenir champion du monde. »