Un beau coup d’éclat

Cette femme, qui saura changer de personnalité du tout au tout, c’est Lorraine, une riche avocate, centrée sur sa carrière, le luxe et l’argent qui n’a pas la langue dans sa poche. Ce personnage haut en couleur interprété avec brio par Chantal Baril admet défendre les criminels sans scrupule, tant que la cause peut lui faire gagner de l’argent.

Pour faire plaisir à leur fille, Lorraine et son mari Jocelyn (Roger La Rue), un chanteur d’opéra qui a manqué sa vocation, vont accepter, le temps d’une soirée, de se faire passer pour un couple végane porté par les causes humanitaires.

Campés dans une somptueuse maison de Westmount, on verra deux camps s’affronter, les véganismes et les autres.

D’un côté, le couple écolo (France Parent et Philippe Cousineau) et de l’autre Lorraine et Jocelyn, les biens nantis, carnivores dans l’âme qui auront beaucoup à faire afin de se transformer pour la cause et réussir cette soirée en impressionnant leurs invités.