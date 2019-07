Une panne géante comme celle de New York possible au Québec?

Une coupure de courant a affecté quelque 73 000 clients de New York et plongé dans le noir une bonne partie de Manhattan, samedi soir. Un tel scénario pourrait-il survenir au Québec?

«Ce sont des événements extrêmement rares. Même à New York, ça fait plus de 40 ans que c’est arrivé», avoue d’entrée de jeu Geneviève Chouinard, porte-parole d’Hydro-Québec.

«À Montréal, on n’est pas à l’abri d’un événement d’une telle ampleur. On l’a vu en 98 avec le verglas, mais ça serait exceptionnel», tempère-t-elle.

De l’équipement similaire, un réseau différent

Un incendie dans un poste de transport –un équipement «qui amène l’énergie des grandes centrales vers les clients»- aurait causé l’événement de samedi soir aux États-Unis.

«On a des équipements qui peuvent être similaires à ceux-là au Québec. Par contre, notre réseau n’est pas constitué de la même manière», avoue Geneviève Chouinard, précisant qu’elle juge donc «très peu probable» qu’une panne d’une telle ampleur frappe l’ensemble du centre-ville de Montréal.

Cette dernière explique ensuite que la métropole est alimentée par des lignes à haute tension provenant de plusieurs sources différentes: une configuration qui diminue les chances de voir un scénario comme celui de New York se reproduire.

«Depuis 1998, on a amélioré le réseau de transport qui dessert la ville de Montréal et on poursuit les améliorations», conclut-elle.