NAULT, Charles-Auguste



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès M. Charles-Auguste Nault, le 11 juillet 2019, à Montréal, à l'âge de 85 ans, époux de Mme Laurette Francoeur.Il laisse dans le deuil son épouse et ses enfants Michel (Carmen), Louise (Maurilio), Daniel (Caroline), Suzanne (feu Daniel), Lyne (Kevin), Martine (Savino), Caroline (Luc) et Jean-François (Marcelle), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Béatrice Nault, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 18 juillet de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00 au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000Une liturgie de la parole sera célébrée en sa mémoire ce même jeudi, à 16h00 à la chapelle du salon.En son nom, la famille tient à remercier la Dre Sabrina Narbonne du Centre Hospitalier St.Mary's pour son dévouement et sa compassion.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Regroupement Partage.