LEMOYNE, Jacques



De Beloeil, le 12 juillet 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jacques Lemoyne, époux de madame Odette Dufresne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères, Marcel (frère Mariste), Camille (Yolande Pepin), Pierre (Monique Legault), Michel (Michèle Messier), sa soeur Nicole et autre beau-frère et belles-soeurs. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères Dufresne, Robert (Reine Bousquet) et Normand (Christiane Vinet), ses cousins bien-aimés, Pierre Lemoyne et Robert Trudeau, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle jeudi 18 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 19 juillet 2019 dès 9h. Les funérailles suivront à 11h en l'église Saint-Matthieu-de-Beloeil.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.