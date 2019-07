BOUCHER, Francine



À son domicile de Verchères, le 9 juillet 2019, est décédée à l'âge de 57 ans, Mme Francine Boucher.Outre sa mère Colette Paquette, elle laisse dans le deuil ses frères Mario et Daniel, ses soeurs Denise (Guy), Linda (Michel) et Mélanie (Pedro) ainsi que d'autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées à l'église Saint-François-Xavier de Verchères (596 route Marie-Victorin) le mercredi 17 juillet à 14h. Inhumation au cimetière paroissial.VERCHÈRES, 450-583-3511