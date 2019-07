GAUTHIER, Georges Étienne



De Saint-Eustache, le 11 juillet 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Georges Étienne Gauthier, époux de Mme Irène Poirier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Hélène (Daniel), Claude, Luc et Jo-Ann (Bill), ses petits-enfants Marjolaine, Vincent, Patrick, Julie et Mélanie, ses arrière-petits-enfants Laura et Aurélie ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 17 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le jeudi 18 juillet dès 9h30 au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu ce même jeudi 18 juillet à 11h en l'église de Saint-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.