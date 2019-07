Asie du Sud: la mousson tue plus de 130 personnes

La mousson a fait plus de 130 morts à travers l’Asie du Sud, ont annoncé lundi les autorités des différents pays affectés.

Des inondations et glissements de terrain ont provoqué la mort d’au moins 67 personnes à travers le Népal, tandis que 30 autres sont toujours portées disparues, selon la police locale.

Au Bangladesh, au moins 29 personnes ont péri depuis le 9 juillet, dont 18 sont mortes foudroyées et 7 se sont noyées dans le chavirement de leur embarcation dans le golfe du Bengale.

10 autres personnes ont succombé dans les gigantesques camps de réfugiés rohingyas du sud-est du Bangladesh, où les éléments déchaînés ont détruit des milliers de cahutes.

Au Cachemire pakistanais, 23 personnes ont perdu la vie lorsque les précipitations ont déclenché de brusques inondations et endommagé plus de 120 maisons et 30 commerces.

En Inde, un bâtiment de plusieurs étages s’est effondré dimanche après plusieurs jours de pluie dans la région montagneuse d’Himachal Pradesh (nord), prisée des touristes en cette saison pour sa fraîcheur.

14 personnes, dont 13 soldats, sont morts ensevelis d’après le gouvernement local. Des sauveteurs et des engins de chantier s’activaient dans les décombres pour essayer de retrouver des survivants.

Un soldat sorti vivant des débris a raconté qu’ils s’étaient rassemblés pour une fête dans un restaurant quand « soudain le bâtiment a tremblé et s’est effondré ».

La mousson de juin-septembre cause chaque année des morts et destructions à travers l’Asie du Sud, ses pluies violentes mettant à mal des structures mal construites ou mal entretenues.