CLÉMENT, Nicole



À Châteauguay, le 11 juillet 2019, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Nicole Clément, épouse de M. Yves Desmarais, fille de feu M. Clément et Mme Pauline Bergeron.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Karine (Marc-André), Kim (Patrick) et Klaudia (Christopher), ses trois petits-enfants Maddox, Malcom, Shyloh, ses soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle mercredi 17 juillet de 16h à 21h30, suivi d'une cérémonie commémorative en la chapelle du complexe à 21h30.