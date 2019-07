CHAMPAGNE, Jacques



Le 5 juillet 2019, à l'âge de 80 ans, est dédédé Monsieur Jacques Champagne, époux de Madame Marielle Cardin, résidant à Verchères.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Paul (Linda Bélisle) et Jean (Geneviève Lemieux-Boyer), plusieurs petits-enfants: Caroline, Mathieu, Audrey, Laurence, Francis et Emmanuelle, ses soeurs Renée et Claire, son frère Gérard, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que des amis.Exposé vendredi le 19 juillet de 19h à 21h et samedi le 20 juillet de 9h à 10h45 à la :4 RUE ST-ANDRÉ, VERCHÈRESLes funérailles auront lieu samedi le 20 juillet à 11h, à l'église de Verchères. Inhumation au Cimetière de St-Joseph de Sorel à une date ultérieure.