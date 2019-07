En conflit avec le commerce voisin, elle urine dans une machine à crème glacée

Une femme de la Floride aurait trouvé une bien drôle de façon de «régler» ses différends avec le commerce voisin du sien, soit en urinant dans une des machines à crème glacée de l’établissement.

Jung Soon Wypcha, originaire de St. Petersburg, a ainsi été accusée la semaine dernière d’avoir contaminé la nourriture et les installations du bar laitier situé dans la même bâtisse que sa propre entreprise, une épicerie de quartier.

Selon le rapport de la police locale, c’est une série de vidéos incriminantes qui aurait mené à l’arrestation de la dame de 66 ans, rapporte la chaîne WFTS.

Dans celles-ci, on verrait la suspecte utiliser la toilette commune du bâtiment sans se laver les mains, pour ensuite plonger celles-ci dans des contenants remplis de crème glacée.

À un autre moment, Wypcha se serait curé le nez, avant d’enfoncer ses doigts souillés dans les délices laitiers de l’établissement voisin.

Finalement, d’autres extraits vidéo montreraient la Floridienne en train de cracher dans les produits du commerce... et même d’uriner dans une machine à crème glacée.

On la verrait par la suite vider son «pot de chambre» improvisé dans un évier servant à laver les bols et ustensiles du bar laitier.

Interrogé par ABC Action News, le copropriétaire de Lu Lu’s Ice Cream, l’établissement visé par les gestes réprimandés, affirme que les actions de la suspecte seraient probablement motivées par un conflit entre les deux magasins voisins.

Paul Chiulli soutient ainsi que la popularité de sa boutique, de même qu’une dispute au sujet d’espaces de stationnement pourrait avoir poussé Wypcha à passer à l’acte.

Ce faisant, la femme de St. Petersburg aurait causé plus de 2 000 $US de dommages au bar laitier, qui a dû fermer ses portes momentanément pour laver ses équipements et jeter les produits qui auraient pu être contaminés.