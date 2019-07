BELLINI (Di Sante), Argilla



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Madame Argilla Di Sante, le 13 juillet 2019, à l'âge de 78 ans, après une longue et courageuse bataille contre le cancer.Épouse de feu Aldo Bellini, fille de feu Ermelinda et feu Donato Di Sante, mère dévoué de Maria (Sabino Mandato) et Giancarlo (Valerie Palumbo), nonna adorée de Marco, Matthew, Angelo et Laura, soeur de Sesto (Maria), Cesira (feu Settimio), feu Valsesio (Santina), feu Cesarino (Anna) et feu Nicola, belle-soeur de feu Bernardo (feu Antonietta), feu Veronica (feu Vittorio), feu Antonio, feu Don Angelo, feu Giovanni (feu Angela) et feu Fiora (feu Nello), elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Mont-Sinaï serait apprécié en la mémoire de Argilla Di Sante Bellini.La famille recevra les condoléances le lundi 15 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le mardi le 16 juillet 2019 dès 9h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le mardi le 16 juillet 2019 à 11h à l'église Ste-Catherine de Sienne, 7070, avenue Somerled, Montréal, et de là, au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.