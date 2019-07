Feu vert à la construction d’une prison pour migrants à Laval

Sans tambour ni trompette, le gouvernement fédéral a procédé récemment à l’octroi d’un important contrat à l’entrepreneur en construction Tisseur de Val-David, visant la construction du nouveau centre de surveillance de l’immigration à Laval, a rapporté TVA Nouvelles, lundi matin.

Dans les documents d’appels d’offres consultés par TVA Nouvelles, on peut voir que le contrat s’élève à 49,58 millions $. Avant même la première pelletée de terre, des manifestations ont eu lieu contre cette prison pour migrants et des gestes de vandalismes ont été posés à l’égard d’entreprises et de firmes impliquées dans le dossier.

Cette étape importante indique que la construction pourrait commencer très prochainement.

Plus de 70 organisations ont déjà signé une déclaration les engageant à œuvrer contre la construction de cette prison. Par ailleurs, leurs représentants doivent tenir une conférence de presse lundi sur le site où la nouvelle prison est censée être construite.