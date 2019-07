Je t’aime, je ne t’aime pas...

Des dizaines de concerts plus tard, l’heure est au bilan. Le rideau est tombé hier soir sur le 52e Festival d’été et nos journalistes affectés à sa couverture quotidienne, Cédric Bélanger et Sandra Godin, en profitent pour vous livrer leurs coups de cœur et donner une tape sur les doigts bien méritée à un artiste qui aurait pu faire mieux.

Cédric Bélanger

Twenty One Pilots, 7 juillet, plaines d’Abraham Photo ANNIE T. ROUSSEL

D’un concert qu’on a aimé, on dit souvent qu’une image marquante nous restera en tête. Avec Twenty One Pilots, il faut parler d’images. Au pluriel. Une voiture en feu, des pirouettes, jouer de la batterie sur la foule : les deux bêtes de scène ont tout mis en œuvre pour convaincre les sceptiques de leur capacité à divertir de larges foules, sans pour autant négliger le volet musical de la proposition.

Little Steven and the Disciples of Soul, 6 juillet, plaines d’Abraham

Je tenais à choisir un artiste qui jouait en première partie. Parce que ces performances passent parfois injustement sous le radar. Et que c’est parfois aussi bon — même meilleur — que la tête d’affiche. Ça aurait pu être Yungblud. Ou July Talk. Mais comment oublier l’extraordinaire déploiement de funk, de soul et de rock de Steven Van Zandt et de son armée de musiciens et de choristes, tous plus flamboyants et talentueux les uns que les autres ?

Déception

Mariah Carey, 11 juillet, plaines d’Abraham

Écoute Mariah, on le savait pour la pluie. Ce n’était pas nécessaire de nous en parler après chaque chanson. Tu craignais de tomber ? Prends deux minutes pour aller te chercher une paire d’espadrilles dans ta loge et reviens nous donner un show. C’est bien beau les centaines de millions d’albums vendus et les records du Billboard, mais les vrais savent donner le petit extra dans l’adversité. Ce n’est pas l’image que je garderai de toi.

Sandra Godin